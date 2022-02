FC Barcelone : rien ne va plus pour Sergio Busquets

La suite après cette publicité

Fondamental. Indispensable. C'est de cette façon que Xavi considère son ancien coéquipier. Pourtant, force est de constater que le grand Busquets est bien derrière nous, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Dimanche soir encore, le milieu de terrain défensif a été, à de nombreuses reprises, en difficulté. C'est déjà flagrant sur les séquences offensives, où son rôle ne se résume plus qu'à assurer des transmissions plus ou moins propres sans briser de lignes, mais surtout lorsque l'équipe défend. De plus en plus, ses vis à vis du milieux parviennent à trouver des espaces dans son dos pour servir leurs attaquants.

On peut le dire, dimanche soir, Sergi Darder a profité des lacunes de plus en plus évidentes du joueur de la Roja pour se distinguer et briller. Il faut aussi signaler que Busi a de plus en plus de mal au niveau du repli défensif, ce qui est fatal pour l'équipe de Xavi, à l'heure où de plus en plus d'équipes de Liga jouent en transition rapide. De là à dire que Busquets est un fardeau pour l'équipe, il n'y a qu'un (petit) pas. De plus en plus, les supporters commencent à grincer des dents concernant son cas, et Xavi n'est pas épargné.

Le débat des "vacas sagradas"

Face à l'Espanyol, il a ainsi joué l'intégralité de la rencontre, là où De Jong a été sorti assez tôt en deuxième période, lui qui ne livrait pourtant pas une mauvaise prestation. L'hypothèse de voir le Néerlandais prendre la place du Catalan devant la défense avait souvent été évoquée par les médias et les supporters barcelonais, mais elle n'a visiblement même pas traversé l'esprit de l'entraîneur barcelonais. De quoi relancer le débat sur les cadres du vestiaire - les vacas sagradas, vaches sacrées - qui seraient privilégiés et pratiquement intouchables, avec Busquets en tête de liste donc, mais aussi Jordi Alba ou Gerard Piqué.

Si Sergio Busquets peut éventuellement encore être utile lorsque l'équipe a une possession très prononcée face à un rival peu dangereux, force est de constater qu'il est en décalage avec la dynamique de l'équipe, tant lorsqu'il faut défendre que lorsqu'il s'agit d'attaquer. Un dossier difficile à gérer pour Xavi, et qui risque de vraiment commencer à en agacer plus d'un à Barcelone. Pour l'instant, les médias locaux restent assez cléments avec lui, ne l'accablant pas plus que ça. Mais la donne pourrait vite changer...