Djibril Cissé donne une leçon à Kylian Mbappé

Après une première interview donnée à RTL, qui lui a valu de nombreuses critiques, Kylian Mbappé s'est exprimé chez RMC Sport. Un nouvel entretien dans lequel il parle de son égo et évoque le duo Messi-Ronaldo. De nouvelles paroles qui ont fait réagir. Sur L’Equipe, dans l’émission «L’Equipe du Soir», Djibril Cissé a souligné l'absence de cohérence dans le discours du jeune champion du monde. « Le fait qu’il pense qu’il n’est pas encore aussi bon que Messi et Ronaldo tout en disant qu’il se convainc qu’il l’est, ça me dérange car sa phrase n’a pas de sens... »

« Il vaut mieux ne pas le dire dans ce cas. Car il a droit de penser qu’il est le meilleur, si ça le fait avancer. Et c’est tant mieux pour lui », a expliqué l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille. Ce dernier a ensuite encouragé Kylian Mbappé à ne pas écouter les critiques. « Si j’ai un conseil à lui donner, c’est qu’il ne doit pas se concentrer sur ce que les gens disent. Les gens, ils disaient la même chose sur Thierry Henry et ça ne l’a pas arrêté de ne pas sourire quand il marquait. Il répondait aux journalistes par des buts. Après, c’est une question de mental. Chacun est différent. Il ne faut pas qu’il s’arrête à ça. »