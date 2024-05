Mercato Monaco : Ben Yedder, Akliouche, Fofana…Thiago Scuro lâche ses vérités

La saison de Ligue 1 maintenant terminée, l’AS Monaco peut profiter pleinement de sa deuxième place et directement qualificative pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. Mais pour préparer le retour dans la plus belle des compétitions, les Monégasques vont devoir travailler sereinement sur le mercato estival, avec beaucoup de gros dossiers à gérer. Thiago Scuro, le directeur sportif de l’ASM, s’est longuement exprimé à ce mardi après-midi devant la presse.

La suite après cette publicité

Thiago Scuro laisse planer le doute pour Maghnes Akliouche

D’abord, le dirigeant monégasque a estimé vouloir «recruter un joueur par secteur : un défensif, un milieu et un offensif. Nous n’avons pas besoin de plus de joueurs d’un point de vue numérique, tout en gardant les joueurs qui performent». En prenant les cas des très bons Takumi Minamino et Aleksandr Golovin, dont la priorité «n’est pas de les vendre, mais si des offres arrivent officiellement, nous sommes obligés d’en parler avec les joueurs».

À lire

Calendrier, tirage, règles… : tout comprendre sur le prochain format inédit de la Ligue des Champions

Autre cas important, celui de Maghnes Akliouche (22 ans). Très bon également cette saison, le milieu offensif asémiste est très courtisé. Nous vous annoncions d’ailleurs que des premiers échanges ont d’ailleurs eu lieu entre le PSG et l’entourage du joueur, même si ce dernier se sent bien sur le Rocher. «La priorité est de garder Maghnes, au moins pour une saison de plus. Il y a la C1 devant nous, une saison de plus peut aussi être bonne pour son développement, j’y crois, mais je ne contrôle pas les décisions de tout le monde. Les choses peuvent changer en fonction des envies des joueurs», a assuré Scuro.

La suite après cette publicité

Youssouf Fofana sur la liste des transferts

Mais le DS de l’ASM ne s’en est pas arrêté là et a surtout ouvert la porte à un départ de Youssouf Fofana (25 ans). «Il y avait de bonnes opportunités pour lui de partir l’été dernier. C’était sa décision de rester en raison de ses objectifs personnels. C’était une très bonne décision pour nous, il a fait une très bonne saison, probablement sa meilleure saison à l’AS Monaco. Il fait probablement partie des joueurs que nous sommes prêts à vendre. Nous verrons les opportunités dont il dispose. Il est encore trop tôt pour prendre une décision», a confirmé Scuro, en précisant que la porte est aussi ouverte pour Guillermo Maripan.

Enfin, dernier cas, celui de Wissam Ben Yedder (33 ans), en fin de contrat dans quelques semaines. «Nous espérons une réponse avant la fin de la semaine, mais jusqu’ici les discussions sont positives. Peu importe qu’il prolonge ou non, les deux parties veulent le faire avec respect parce que son histoire avec le club est magnifique et qu’il faudra la célébrer car ça restera pour toujours. J’imagine que sa mise en examen a un impact dans la réflexion, nous suivons ça de près avec lui et c’est un des sujets qui doit être en compte par les deux parties». Le ton est donné avant l’ouverture du mercato, le 14 juin prochain.