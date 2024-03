PSG : le départ de Kylian Mbappé n’arrange pas… Arsenal

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt terminé. Après 7 saisons, presque 300 matches et 250 buts marqués, le Bondynois va quitter le club de la capitale à l’issue de la saison. Il a déjà informé ses dirigeants et va donc s’engager cet été du côté du Real Madrid. Un transfert évident et attendu par tout le monde depuis des années. Enfin, presque. Le PSG n’était clairement pas le seul club à espérer prolonger d’une saison le contrat de sa star. C’est aussi le cas d’Arsenal qui va donc devoir revoir ses plans sur le mercato estival 2024.

En effet, selon la presse anglaise et le Mirror, les Gunners misaient beaucoup sur une prolongation de Kylian Mbappé au PSG pour pouvoir avancer tranquillement sur une autre piste : celle menant à Xavi Simons. L’international néerlandais flambe du côté du RB Leipzig cette saison où il est prêté par Paris. Auteur de 9 buts et 13 passes décisives en 36 matches cette saison, Xavi Simons continue sa folle progression et séduit logiquement plusieurs grands clubs dont Arsenal. Depuis plusieurs mois, Mikel Arteta est convaincu qu’il est le joueur qu’il faut à Arsenal pour dynamiser le secteur offensif de l’équipe.

Le PSG veut miser sur Xavi Simons

Le média londonien explique d’ailleurs que son nom avait déjà été évoqué en interne l’été dernier et en début de saison pour un transfert cet été. Alors qu’Arsenal devrait avoir une grosse enveloppe mercato cet été, la direction avait déjà commencé à avancer ses pions sur ce dossier. Arteta estimait que Xavi Simons pourrait apporter de la concurrence à Bukayo Saka et permettre à Arsenal d’être bien plus compétitif. Mais le départ de Kylian Mbappé cet été renforce l’idée que le PSG va vouloir s’appuyer sur sa jeunesse, et donc Xavi Simons, pour se reconstruire.

Surtout, le Néerlandais, qui avait performé au PSV l’année dernière, avait expliqué vouloir du temps de jeu d’où son prêt au RBL. «Xavi Simons est un autre joueur qui appartient au club. Il est prêté et il est excellent. Il a les qualités parfaites pour ce que nous voulons. Il pourrait bien évidemment être une option très intéressante pour nous mais ça dépend des clubs», expliquait Luis Enrique récemment. Le coach espagnol semble donc bien miser sur un retour de son joueur de 20 ans pour combler , numériquement au moins, la perte de Kylian Mbappé. Et cela n’arrange pas Arsenal qui va devoir batailler avec Leipzig qui veut le prolonger et avec le PSG qui souhaite le conserver. Mikel Arteta va devoir trouver les bons arguments pour convaincre Xavi Simons également…