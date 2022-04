Chelsea : Romelu Lukaku pour remplacer Harry Kane à Tottenham ?

Après une saison tonitruante avec l'Inter Milan, championne d'Italie en titre, l'attaquant belge Romelu Lukaku vit cette saison une période compliquée à Chelsea. Rejeté par les supporters après ses déclaration sur ses regrets d'avoir quitté la Lombardie, il n'est également plus décisif et n'entre clairement pas dans les plans de son entraîneur Thomas Tuchel, qui lui préfère des joueurs plus mobiles (Havertz, Werner...). Un départ cet été est plus qu'envisagé par les deux parties, et un intérêt du PSG est même déjà évoqué pour le numéro 9 des Diables Rouges.

Darren Bent, ancien joueurs des Spurs de Tottenham, estime de son côté que son ancien club devrait se pencher sur l'option Lukaku en cas de départ d'Harry Kane en fin de saison, comme il le révélait au Mirror : «pour quelqu'un qui a l'expérience de la Premier League, il n'y aurait personne de mieux pour remplacer Harry Kane. Je sais qu'il s'agit de deux types de joueurs complètement différents, Harry Kane aime entrer et être techniquement un meilleur footballeur. Mais Lukaku serait un remplaçant adéquat, certainement avec tout ce qu'il a déjà fait avec Antonio Conte.» En effet, sous les ordres de l'Italien, le Belge avait inscrit 64 buts en 95 matchs sous le maillot nerazzurro.