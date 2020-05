Le FC Barcelone et la Juventus auraient trouvé un accord pour leur drôle d'échange !

Depuis quelques années maintenant, le FC Barcelone peine un peu à concrétiser ses gros dossiers. Il a mis deux années avant d'accueillir Antoine Griezmann, qui a préféré, dans un premier temps, rester à l'Atlético de Madrid. Depuis deux ans aussi, Neymar fait les gros titres dans les journaux catalans et, si on a cru à une fin positive pour les Espagnols l'été dernier, cela n'a finalement pas été le cas.

Autre gros dossier travaillé par les Blaugranas, Lautaro Martinez. L'attaquant de l'Inter semble faire figure de priorité mais une nouvelle fois, cela ne va pas être simple de l'arracher à la formation lombarde et cela sans compter sur la concurrence des autres grands clubs européens. Finalement, c'est le dossier Miralem Pjanic qui semble avancer le mieux ces derniers temps. A tel point que selon le quotidien Sport, un accord a été trouvé.

Un deal qui fait les affaires de tout le monde

Ainsi, Miralem Pjanic débarquerait à Barcelone en compagnie du latéral Mattia De Sciglio et d'un chèque de 25 millions d'euros. Le club de Liga enverrait lui Nelson Semedo à Turin. Un accord complexe et dans lequel sont ainsi impliquées de nombreuses parties et qui a, toujours selon le média, été trouvé après un nombre conséquent d'heures de négociations. Mais la volonté des deux parties de trouver un accord a fait la différence.

Semedo et la Juventus seraient ainsi en train de négocier les derniers contours du futur contrat du latéral portugais, qui ne se sera jamais vraiment imposé à Barcelone. Quant à Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio, ils se sont déjà entendus avec la formation catalane. De quoi remettre en question, s'il y avait encore besoin, l'avenir de certains joueurs de l'entrejeu catalan, à l'image d'Ivan Rakitic. Plus qu'à attendre l'officialisation donc.