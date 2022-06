Gros retournement de situation dans le dossier Raphinha

La suite après cette publicité

Voilà un chamboulement dont se serait bien passé le FC Barcelone. Depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, les Blaugranas et Xavi en particulier ont jeté leur dévolu sur Raphinha (25 ans), l'attaquant évoluant à Leeds United. Le club culé se trouvant dans une passe compliquée financièrement, l'opération peinait toutefois à se concrétiser, notamment en raison du prix réclamé par les Peacocks (entre 50 et 70 M€) pour leur international brésilien (9 sélections, 3 buts).

Si Joan Laporta, le président du Barça, s'est voulu rassurant ces dernières heures, la presse espagnole expliquait dimanche que la pression s'accentuait sur les épaules de la direction catalane. Longtemps favoris pour l'ancien ailier du Stade Rennais, qui aurait lui repoussé beaucoup d'approches pour rejoindre l'effectif de Xavi Hernandez, les Barcelonais pourraient enregistrer un gros coup dur à l'aube de ce mercato estival 2022.

Raphinha aurait tourné le dos au Barça pour Arsenal

La raison ? Raphinha n'attendrait désormais plus que le FCB bouge ses pions pour lui et aurait décidé de poursuivre sa carrière à Arsenal, qui suivait la situation de très près. C'est en tout cas ce que nos confrères de Goal affirment ce lundi, ajoutant au passage que les Peacocks n'auraient plus aucune nouvelle des pensionnaires du Camp Nou. Le média assure que les Gunners ont désormais la main sur ce dossier et que, si rien ne change dans les prochaines heures, le natif de Porto Alegre ralliera le nord de Londres dans la semaine. Goal précise que le principal concerné aimerait en fait boucler son avenir au plus vite.

Le FC Barcelone sait qu'il va désormais devoir passer la vitesse supérieure s'il souhaite réellement attirer Raphinha dans ses rangs, même si cela semble bien mal embarqué pour les dirigeants espagnols. Si cette piste se confirme, les Gunners poursuivront eux alors leur début de mercato animé en enrôlant un nouvel élément offensif ayant apporté des garanties en Premier League (11 buts et 3 passes décisives en 35 matchs la saison écoulée) pour renforcer la puissance de frappe de Mikel Arteta. De son côté, The Times continue d'avancer que Raphinha préfère s'engager en faveur du Barça et disputer la Ligue des champions, mais qu'une offensive d'Arsenal est bel et bien en approche...