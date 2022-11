Monaco - Etoile Rouge : les compositions officielles

Monaco vise les phases finales de la Ligue Europa ce soir, en accueillant l'Etoile Rouge de Belgrade au Stade Louis II à 20h45. Pour éviter tout compte d'apothicaire, l'ASM doit gagner et ainsi assurer la deuxième place. En cas de nul, il faudrait une défaite en parallèle du Trabzonspor chez lui face au Ferencvaros pour voir les seizièmes de finale. L'Etoile Rouge est déjà assurée de finir en tête du Groupe H.

Pour cette affiche, Philippe Clement redonne une place de titulaire à Volland, aux côtés de Ben Yedder. Tout comme Camara, présent au milieu entre Golovin et Fofana. Caio Henrique et Diatta animent les couloirs, devant la défense Disasi - Maripan - Badiashile. Pour l'Etoile Rouge, Pesic et Katai sont à la pointe du 4-4-2 serbe. Borjan est dans les buts, brassard de capitaine au bras.

Suivez ce match en direct commenté

Les compositions

Monaco : Nübel - Disasi, Maripan, Badiashile - Diatta, Fofana, Camara, Golovin, Caio Henrique - Volland, Ben Yedder (cap.)

Etoile Rouge : Borjan (cap.) - Gobeljic, Erakovic, Milunovic, Rodic - Bukari, Kanga, Ivanic, Mitrovic - Katai, Pesic