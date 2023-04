CdM, EdF : le staff des Bleus a touché de plus grosses primes que les joueurs

De quoi mettre du beurre dans ses épinards. Près de quatre mois après la finale de Coupe du Monde perdue face à l’Argentine, les Bleus ainsi que le staff tricolore ont enfin pu recevoir leurs primes liées au tournoi. Ce jeudi, L’Équipe révèle que le montant total aurait atteint les 15 M€, en vertu des accords trouvés sur les rémunérations du groupe tricolore il y a plusieurs années. Ces primes se partageraient entre le droit à l’image (opérations commerciales liées aux partenaires de l’équipe de France) et le volet sportif, selon le parcours accompli lors du tournoi.

En outre, L’Équipe indique que le staff tricolore aurait bénéficié de primes plus importantes que les joueurs eux-mêmes. Didier Deschamps aurait ainsi reçu 1,1 M€, indépendamment de son salaire, tandis que Guy Stéphan (680 000€) et l’entraîneur des gardiens Franck Raviot (560 000€), auraient également perçu des gains plus importants que les joueurs, dont les primes sont estimées à hauteur de 490 000€. Sollicités par le quotidien, Didier Deschamps ainsi que son staff n’ont pas souhaité commenter ces informations. La FFF n’a de son côté pas voulu communiquer sur le fonctionnement de ces versements.

