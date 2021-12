PSG : Mauricio Pochettino balaye les critiques sur son utilisation de Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Obligation professionnelle, Mauricio Pochettino était présent ce samedi en conférence de presse au centre Ooredoo de Saint-Germain-en-Laye, à la veille du choc contre l’AS Monaco. Comme à son habitude, le technicien argentin a passé en revue l'état de ses troupes. Au registre des absents, Neymar, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Julian Draxler et, une constante cette saison, Sergio Ramos. Apparu 90 minutes à Saint-Etienne, l'Espagnol avait emballé coéquipiers, entraîneur et observateurs, notamment de l'autre côté des Pyrénées.

Mais voilà que ce coup d'un soir a été suivi d'une nouvelle blessure. Absent contre Nice, Lens et Bruges, le défenseur central de 36 ans ne sera pas non plus présent pour le choc face aux Monégasques, demain soir. Restera alors deux matches aux Parisiens, contre l'Entente Feignies-Aulnoye football club (N3) en 32es de finale de Coupe de France, dimanche prochain (21h15) et sur la pelouse du FC Lorient, le 22 décembre, pour conclure l'année 2021. Reverra-t-on Sergio Ramos d'ici-là ? Son entraîneur l'espère.

Mauricio Pochettino et la mauvaise gestion du cas Ramos

«On espère que son évolution soit bonne, on espère qu’il puisse aider l’équipe avant la fin de l’année, c’est l'objectif,» a expliqué Mauricio Pochettino, devant la presse spécialisée. Difficile d'imaginer le technicien parisien envoyer le vétéran au charbon face à la formation de National 3, en Coupe de France. Pour espérer revoir Sergio Ramos avant Noël, il faudrait donc attendre onze jours et le déplacement des Parisiens au Moustoir, à l'occasion de la 19e journée. À moins que le club ne décide d'offrir du repos à Ramos jusqu'à la nouvelle année.

Le ménager, Mauricio Pochettino ne l'a pas souhaité contre les Verts. Alors même que l'Espagnol faisait son retour à la compétition, plus de six mois après son dernier match. En conférence de presse, l'entraîneur du PSG s'est défendu d'une mauvaise gestion du cas Ramos. «Non, il n’a pas trop joué contre Saint-Etienne. Il se sentait bien. C’était un match où l'on a joué avec un joueur de plus une partie de la première période et toute la seconde, donc le niveau physique n’était pas si élevé. Cela faisait longtemps qu'il n’avait pas joué en match officiel, je ne crois pas que le fait de trop jouer soit la cause. Ce sont des choses qui arrivent».

