Al-Nassr : le mercato de Seko Fofana prend une tournure inattendue

Seko Fofana est en mission. Cet hiver, le milieu de terrain dispute la Coupe d’Afrique des Nations chez lui, en Côte d’Ivoire. Attendu par tout un peuple qui espère le voir soulever la coupe le 11 février prochain, l’ancien joueur de l’Udinese a déjà répondu présent lors des deux premières journées. Face à la Guinée-Bissau le 13 janvier, il a été tout simplement étincelant. Le joueur de 28 ans a assumé son statut de leader, lui qui a été propre techniquement et juste dans le jeu. Auteur d’un but, il a rendu une belle copie et il a parfaitement lancé sa CAN (2-0). Hier, son pays a chuté face au Nigeria lors de la deuxième journée dans le groupe A (0-1).

Malgré cela, Fofana s’est procuré plusieurs occasions et a été l’un des plus dangereux. Cela n’a pas suffi pour que les Eléphants l’emportent. Le milieu de terrain et son équipe comptent rectifier le tir lundi face à la Guinée équatoriale lors de la dernière journée. En parallèle, le natif de Paris vit une situation tout à fait particulière puisque son mercato prend une tournure inattendue. Jugé intransférable par son club, qui a refusé une approche d’Al-Rayyan et qui lui a rappelé qu’il était un élément clé du groupe il y a encore deux semaines, il a finalement appris que la porte était ouverte durant ce mois de janvier.

Plusieurs clubs veulent le récupérer

Malgré ses nombreuses qualités et ses bonnes prestations (16 rencontres toutes compétitions confondues), Al-Nassr a changé d’avis et regarde les offres. Deuxième de Saudi Pro League avec 46 points, son club doit procéder à quelques retouches au sein de son effectif pour aller chercher le titre. L’idée est donc de réintégrer David Ospina. Blessé, le Colombien va faire son retour à la compétition. Pour respecter le quota de joueurs étrangers (8 par équipe), Al-Nassr doit donc se séparer d’un élément. L’écurie saoudienne a donc décidé d’ouvrir la porte au départ de l’ancien joueur de Lens. D’autres sources, elles, nous ont indiqué qu’Al-Nassr souhaite recruter Casemiro (Manchester United) à la demande de Cristiano Ronaldo.

Le Brésilien est intéressé par ce nouveau challenge nous a-t-on fait savoir. Quoi qu’il en soit, se séparer de Seko Fofana a été une décision compliquée pour Luis Castro et son club. Recruté pour environ 20 M€, le milieu défensif pourrait prendre un nouveau départ. Et il ne manque pas de prétendants, notamment en SPL. Selon nos informations, Al-Nassr et Al-Ettifaq ont trouvé un accord verbal pour le prêt de six mois sans option d’achat de Fofana. Le club de Steven Gerrard, qui vient de voir l’Anglais Jordan Henderson signer à l’Ajax Amsterdam, en a fait une priorité. Mais il n’est pas le seul. Al-Shabab, où José Mourinho est annoncé, est aussi sur le coup comme d’autres clubs de SPL. Ça bouge en coulisses pour le très courtisé Seko Fofana !