La presse catalane cartonne le FC Barcelone

S’il ne brille pas spécialement en Liga (10e du classement à 12 longueurs du leader colchonero), le FC Barcelone pensait avoir trouvé avec la Ligue des Champions une compétition où la réussite est davantage au rendez-vous. Vainqueurs de leur cinq premiers matches de la phase de poules, les Blaugranas étaient les grands favoris pour terminer à la première place.

Mais en 20 minutes, la Juventus a su effacer le handicap du match aller (perdu 2-0) grâce à Cristiano Ronaldo et Weston McKennie. Déboussolés, les partenaires de Lionel Messi ont ensuite perdu pied et ont fini par s’incliner 3-0. Un mauvais résultat puisqu’ils finissent à la deuxième place et sont désormais susceptibles de rencontrer du lourd au tour suivant (Bayern Munich, Manchester City, Chelsea, Liverpool entre autres, voire le PSG). Interrogé en conférence de presse, Ronald Koeman a avoué que son équipe n’avait pas été brillante, loin de là.

« Oui, j’ai été surpris de voir comment on a démarré ce match. On aurait dit qu’il y avait une équipe, la Juventus, qui voulait gagner le match, et nous, qui jouions pour ne pas perdre. Bien sûr, il y a eu une énorme différence en première période. Ensuite, à 2-0, c’était très difficile. On a mieux joué le reste du match, mais il fait le faire plus longtemps. On dirait qu’on a démarré le match avec la peur au ventre. »

Lenglet prend cher

La presse catalane, en revanche, a été bien plus dure que le Batave. « Encore une erreur. Le Barça répète les mêmes erreurs défensives qu’en Liga. Ils perdent la tête. Naufrage du Barça face à la Juventus », écrit un Mundo Deportivo pas tendre également au moment d’évoquer les prestations individuelles. « Koeman a préféré miser sur un Griezmann déconnecté devant » ou encore « un penalty a été concédé après une main de Lenglet, après une erreur d’Araujo. Il aurait pu mettre un carton jaune au Français, ce qui aurait été son deuxième (synonyme de rouge). Après, le spécialiste des penalties (CR7) n’a pas flanché et Koeman a préféré le sortir avec Alba ».

De son côté, Sport parle d’un « Calvaire » et d’une «Traversée du désert». « Le Barça continue de salir son image en Europe ». Mais ce n’est pas tout. « Des joueurs comme Dest, Trincão ou Pjanic sont la preuve évidente qu’il manque du football et du caractère à cette équipe ! » Enfin, à l’instar de MD, Sport n’a pas oublié d’envoyer une pique à Clément Lenglet, considéré par la presse locale, comme le plus mauvais joueur du match. « Néfaste. Il l’a déjà été à Cadiz. Sans Piqué, il se noie. Il a provoqué un penalty sans que ce soit nécessaire. Il a fini par être remplacé parce qu’il a été un désastre. » Ambiance !