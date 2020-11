LdC : le groupe du PSG contre Leipzig

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain a un rendez-vous capital. En effet, les Parisiens accueillent Leipzig pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Une défaite entamerait très sérieusement leurs chances de qualifications pour les huitièmes de finale de la compétition dont ils sont les derniers finalistes (défaite 0-1 contre le Bayern Munich).

Pour cette confrontation, Thomas Tuchel a convoqué un groupe de 22 joueurs. Neymar et Mbappé sont bien là, tout comme Ander Herrera et Marco Verratti, qui ont fait un ultime test ce lundi soir à l'entraînement. Presnel Kimpembe est suspendu et Thilo Kehrer est blessé. En revanche, on note la présence du jeune défenseur de 18 années, Timothée Pembele.

Le groupe :

- Gardiens : Navas, Rico, Letellier

- Défenseurs : Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Florenzi, Dagba, Bakker, Pembele

- Milieux : Verratti, Herrera, Danilo, Paredes, Rafinha, Ruiz-Atil, Fadiga

- Attaquants : Neymar, Mbappé, Kean, Di Maria, Sarabia