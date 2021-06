Euro 2020 : l'Écosse tient tête à l'Angleterre à Wembley

Alors que la Croatie et la République Tchèque se sont neutralisées un peu plus tôt dans la journée (1-1), l'Angleterre avait l'occasion de prendre seule les commandes du groupe D de cet Euro 2020 à Wembley ce vendredi. Pour cela, il fallait se frotter à une équipe d'Ecosse en quête de rebond après sa défaite contre la Tchéquie lors de la première journée. Pour ce choc très attendu outre-Manche, un remake du premier match de football international en 1872, Gareth Southgate alignait un 4-3-3 avec le bluffant Phillips au milieu ou encore le trio offensif Foden-Kane-Sterling. Steve Clarke comptait lui sur le retour de l'un de ses hommes de base, Tierney, qui prenait place à gauche de la défense du 3-5-2 de la Tartan Army également composée de McTominay, Robertson et du duo Dykes-Adams en pointe.

La suite après cette publicité

Dans un Wembley où les Ecossais ont fait entendre leurs voix, les 22 acteurs ont livré un véritable combat sous la pluie anglaise, comme on pouvait s'y attendre entre ces deux nations portées par le traditionnel «fighting spirit», déchaînant les passions de l'autre côté de la Manche. Dans le premier acte, chaque équipe a eu l'opportunité de marquer, en vain. Stones a d'abord trouvé le poteau gauche de David Marshall sur corner (12e) alors que Pickford a sorti une parade absolument sublime sur une reprise de volée spontanée d'O'Donnell (30e). Au retour des vestiaires, Mount a rapidement contraint le portier écossais à s'employer sur une frappe soudaine (49e), comme pour annoncer les meilleures intentions des locaux.

Si les Three Lions ont dominé et ont poussé pour surprendre le bloc écossais, les hommes de Steve Clarke jouaient crânement leurs chances et il a fallu un sauvetage sur sa ligne de James pour empêcher Dykes d'ouvrir le score (62e). Adams a aussi totalement manqué sa reprise de volée à bout portant (78e). Au final, aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre le meilleur sur l'autre, malgré une dernière alerte dans la surface de la Tartan Army dans les dernières secondes de ce match (0-0). Statu quo au classement dans ce groupe D, où tout reste à jouer à l'issue de la troisième et dernière journée de la phase de poules de cet Euro 2020.

Retrouvez le classement du groupe D