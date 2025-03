Liga : Bilbao cale face à Majorque, le Bétis s’impose contre Las Palmas

Suite de la 27e journée de Liga. L’Athletic et Majorque se sont neutralisés dans un match sans éclat. Après une première mi-temps terne, Raillo a ouvert le score sur corner à la 56e minute (0-1), avant que Nico Williams n’égalise immédiatement (59e, 1-1). Malgré une domination relative de l’Athletic en fin de rencontre, aucune des deux équipes n’a su forcer la décision, laissant filer une occasion précieuse au classement, où Bilbao reste 4e et Majorque 7e.

De son côté, le Betis a enchaîné une quatrième victoire de rang en championnat en s’imposant de justesse contre Las Palmas (1-0). Malgré un bon match et plusieurs occasions dangereuses, les visiteurs ont été punis par un but de Diego Llorente, peu après l’expulsion d’Essugo pour un second avertissement. Ce succès rapproche le Betis de la 5e place et entretient l’espoir d’une qualification en Ligue des Champions.