Des révélations sur le transfert d'Antoine Griezmann secouent le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Depuis son arrivée à la tête du FC Barcelone au printemps dernier, Joan Laporta tente par tous les moyens de nettoyer le club et de remettre les finances du club dans le vert. Et pour y parvenir, il doit notamment lever le voile sur de nombreuses zones d'ombre laissées par la direction précédente, qui a laissé de jolis "cadeaux" et des sommes qui se sont parfois envolées dans la nature.

C'est ce que dévoile notamment le quotidien El Mundo, qui a eu accès à des e-mails de l'agence de détectives Kroll, mandatée par le président du club catalan. On apprend notamment qu'il y a eu des mouvements financiers pour le moins étranges dans le deal Griezmann, dont les premières manœuvres pour son arrivée à Barcelone ont démarré en 2017, deux ans avant sa signature.

Une prime de folie demandée par sa sœur

Le Barça est notamment passé par l'avocat José Ángel González Franco pour mener à bien l'opération, ce dernier assurant au joueur une commission de 5% de la clause libératoire de son contrat à l'Atlético (140 millions d'euros à l'époque) ainsi qu'un montant de 2,5 millions d'euros sous forme de variables. Ce n'est pas tout, puisqu'on apprend aussi l'existence d'un mail de la sœur de l'attaquant, proposant l'inclusion d'une prime de 40 millions d'euros pour accélérer le transfert.

Dans cette histoire, c'est surtout la relation de la direction de Bartomeu avec González Franco qui inquiète Laporta. De nouvelles commissions et clauses pourraient ainsi être découvertes rapidement. Affaire à suivre donc, et nul doute que les révélations se poursuivront dans les prochaines semaines...