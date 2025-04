PSG : Luis Enrique impressionné par ses joueurs contre Le Havre

Déjà sacré champion de France, le Paris Saint-Germain s’est imposé sans convaincre au Parc des Princes contre Le Havre (2-1). Si tout n’a pas été parfait pour les Parisiens, Luis Enrique s’est montré très satisfait de l’implication de ses joueurs et notamment de certains remplaçants, qui ont su se montrer décisifs.

«Je suis très satisfait, car il y a e beaucoup de remplacements, c’était un match qui demandait de la concentration et les joueurs ont très bien fait. Je félicite mes joueurs. Je crois qu’il y a une certaine intelligence des joueurs, qui ont joué dans plusieurs positions, ils sont très versatiles. Si on veut être indispensable, il faut savoir attaquer et défendre. J’ai vu cette qualité chez Bradley Barcola, Gonçalo Ramos a très bien joué aussi, les joueurs veulent tous s’améliorer et c’est très bien. Motiver les joueurs pour un match comme celui-là, c’est beaucoup plus dur et c’est le message que je veux faire passer. Il y a cette invincibilité à aller chercher», a-t-il assuré au micro de BeIN Sports.