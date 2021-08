L'ultime message d'adieu de Lionel Messi au Barça

Ce dimanche midi, Lionel Messi a effectué ses adieux au FC Barcelone lors d'une conférence de presse poignante. La Pulga quitte un club qu'il a fréquenté depuis l'âge de 13 ans. Forcément, l'émotion fut palpable au Camp Nou pour le principal protagoniste. Si l'international argentin a confirmé qu'il avait effectué son maximum pour rester au Barça, ce dernier a donc dû se résoudre à quitter la Catalogne libre comme l'air. Ce dimanche après-midi, l'ancien numéro 10 des Blaugranas a posté un dernier message d'adieu au FC Barcelone sur son compte Instagram. L'occasion également de remercier une ultime fois les supporters catalans pour toute leur affection.

« J'aurais aimé partir d'une manière différente, même si je suppose qu'un adieu ne peut jamais être une chose agréable... J'aurais aimé rester ici, j'ai tout fait avec cet objectif en tête et finalement cela ne s'est pas produit. Je n'ai que des mots de remerciement pour tous ceux qui m'ont accompagné pendant tant d'années au club. Et pour nos fans, qui m'ont donné toute leur affection et j'ai essayé de leur rendre la pareille en donnant tout pour ce maillot. Je pars, mais ce n'est pas un adieu, juste un au revoir. Visca el Barça !!! ». Désormais, Lionel Messi va se focaliser sur les ultimes négociations entre son entourage et le Paris Saint-Germain...