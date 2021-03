OM, CdF : le groupe pour le déplacement au Canet-en-Roussillon

Dimanche soir, l'Olympique de Marseille se déplacera au stade Gilbert-Brutus pour y affronter Canet-en-Roussillon dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de France. Une confrontation qui marquera la dernière sur le banc marseillais de Nasser Larguet. Ce dernier retrouvera la formation de l'OM et cédera sa place à Jorge Sampaoli.

La suite après cette publicité

Pour ce match forcément particulier, Larguet a convoqué un groupe de 22 joueurs et enregistre le retour d'Hiroki Sakai. A noter également les absences de Florian Thauvin, Steve Mandanda et Valentin Rongier, non convoqués pour cette rencontre de Coupe.

Le groupe de l'OM

Gardiens : Pelé, Ngapandouetnbu, Vanni

Défenseurs : Caleta-Car, Nagatomo, Balerdi, Sakai, Perrin, Lirola, Alvaro, Rocchia

Milieux : Kamara, Cuisance, Gueye, Khaoui, Ntcham

Attaquants : Milik, Dieng, Henrique, Payet, Benedetto, Germain