FC Barcelone : Frenkie de Jong ouvre publiquement la porte à un départ !

C’est un des dossiers les plus compliqués du moment pour le FC Barcelone. Frenkie de Jong peine toujours à convaincre les supporters du club catalan, mais surtout, il peine encore à convaincre Hansi Flick, qui ne le considère toujours pas comme un joueur majeur. Dans le même temps, il a un salaire colossal de plus de 20 millions d’euros brut primes incluses ; trop pour un joueur qui n’est pas important dans un club en crise financière qui plus est.

Surtout, son contrat expire en 2026 et le Barça ne veut surtout pas prendre le risque de le voir filer gratuitement. Un ultimatum lui aurait déjà été posé par la direction du club : il prolonge, ou il est vendu l’été prochain. Et si son agent a tenu à démentir la rumeur saoudienne - « les rumeurs sur un éventuel transfert en Arabie saoudite sont complètement absurdes. Et cela détourne Frenkie (de Jong) de ce qu’il veut vraiment : briller dans le club qu’il aime le plus et où il se sent chez lui. Et qui sait, peut-être que nous (Barça/Frenkie) resterons ensemble plus longtemps… » - le principal concerné a bien ouvert la porte à un départ.

Des déclarations fortes

« Je dois admettre que lorsque j’ai signé à Barcelone, je n’imaginais pas gagner seulement 1 Liga, 1 Copa del Rey et 1 Supercoupe d’Espagne après 4 ans. Je m’attendais à au moins le double de titres, donc cela me déçoit. Des obstacles que vous ne pouvez pas prévoir se dressent sur le chemin. Les gens pensent que je veux rester à Barcelone pour toujours parce que la vie en dehors du football est si bonne ici, et c’est bien, mais c’est quand même moins important pour ce qui se passe sur le terrain. Si j’avais l’impression que je ne peux pas apporter assez, ou si l’équipe n’était pas au niveau, je serais parti », a-t-il lancé dans un entretien à VI.

« Le renouvellement de mon contrat est un sujet de discussion dans les journaux, mais pas pour moi. Je veux jouer au football et après je verrai ce que le club veut faire de moi, puis je déciderai ce que je veux faire, avec mon agent et ma famille », a ensuite afirmé le Néerlandais, qui n’affiche que 2 titularisations pour 13 apparitions avec le FC Barcelone cette saison. Avis aux intéressés…