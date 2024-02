Barça : Jules Koundé évoque l’avenir de Kylian Mbappé

Ce mercredi soir, le FC Barcelone disputait son 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Napoli. Les Blaugranas qui ont dominé la rencontre n’ont pu faire mieux qu’un match nul frustrant (1-1). Robert Lewandowski avait ouvert le score avant que Victor Osimhen n’égalise. Après la rencontre, le Français Jules Koundé a été interrogé au micro de Canal+ sur ce résultat mitigé.

«Un peu déçu. Je pense qu’on a fait une bonne première mi-temps où on s’est créé pas mal d’occasions. On a manqué de justesse et un peu de patience. En deuxième mi-temps, on était bien rentrés, on a été récompensés par ce but, mais malheureusement, on en a encaissé un. En deuxième mi-temps, je pense que l’on a été moins bon», a-t-il d’abord lancé avant d’être interrogé, comme beaucoup, sur la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. «J’ai aucune info» a-t-il lancé en souriant. Voilà qui est clair, ou pas.