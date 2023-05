Premier League : Nottingham Forest assure son maintien face à Arsenal et offre le titre à Manchester City

L’avant-dernière journée de Premier League offrait un nouveau duel à distance pour le titre entre Arsenal et Manchester City. Après avoir été sèchement battu par Brighton dimanche dernier à domicile (0-3), les Gunners recevaient d’ailleurs Nottingham Forest avant que les Skyblues affrontent Chelsea ce dimanche. Avec quatre points de retard, la défaite pouvait être fatale pour les hommes de Mikel Arteta qui décidait d’évoluer dans un système en 4-3-3 avec la présence de Jakub Kiwior en lieu et place de Tierney. Au milieu, Jorginho était titularisé aux côtés de Granit Xhaka et Martin Odegaard. En attaque, l’entraîneur espagnol faisait confiance à un trio d’attaque composé de Bukayo Saka, Leandro Trossard et Gabril Jesus. En face, les joueurs de Steve Cooper pouvaient assurer leur maintien.

Dès le début de la rencontre, les Gunners mettaient une pression considérable sur Nottingham Forest pour forcer leur destin malgré une fin de saison très décevante jusqu’à maintenant. Si la possession était largement à l’avantage des visiteurs, les occasions franches se faisaient plutôt rares. Contre le cours du jeu, Taiwo Awoniyi venait crucifier Arsenal et Aaron Ramsdale d’une frappe limpide après une interception et une contre attaque amorcée par Morgan Gibbs-White sur une mauvaise remise de Martin Odegaard (19e, 1-0). Si les coéquipiers de Bukayo Saka continuaient de pousser pour trouver la faille, les locaux ne craquaient pas et tentaient même de faire le break à la première occasion venue.

Arsenal peut avoir des regrets !

Inoffensif malgré la possession de balle, Arsenal n’arrivait pas à faire la différence dans cette première période. Au retour des vestiaires, Morgan Gibbs-White se chargeait d’un bon coup franc plein axe en faveur des Reds et ajustait un centre vers le second poteau que Felipe reprenait d’une déviation astucieuse de la tête. Le cuir était finalement repoussé in extremis par un défenseur londonien (48e). Malgré cette situation très chaude pour les locaux, les Gunners reprenaient le contrôle du ballon et se montraient véritablement dangereux pour la première fois de cette rencontre. Après une belle passe en profondeur de Ben White, Bukayo Saka venait buter sur un Keylor Navas impériale (61e). Pour inverser la tendance, Mikel Arteta décidait alors de faire plusieurs changements.

Si la pression continuait de s’intensifier sur les cages de Keylor Navas, Arsenal n’arrivait toujours pas à trouver la solution face à une équipe bien regroupée dans ses derniers mètres. Alors que le gardien costarien s’imposait une nouvelle fois dans sa surface (87e) et que Morgan Gibbs-White manquait de peu le break (90e+1), l’arbitre sifflait la fin de cette rencontre et le public des Reds pouvait enfin exulter. Grâce à cette victoire acquise au forceps, Nottingham Forest assure son maintien en Premier League tandis que les Gunners offrent le titre à Manchester City sur un plateau. Les Cityzens ne peuvent dorénavant plus être rattrapés par leur plus proche concurrent. Après la qualification pour la finale de la Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola pourront fêter ce nouveau sacre devant leurs supporters à l’Etihad ce dimanche face à Chelsea.