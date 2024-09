OM : le cas Adrien Rabiot affole l’Italie

Adrien Rabiot a feinté tout le monde. Libre depuis la fin de son contrat à la Juventus en juin dernier, le milieu tricolore a été annoncé dans de nombreux clubs durant le mercato. Le FC Barcelone, Manchester United, l’AC Milan et bien d’autres ont été liés de près ou de loin à l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Sauf que l’international tricolore n’a pas réussi à trouver chaussure à son pied avant la clôture officielle du mercato d’été dans les principaux championnats européens. La Turquie, où le marché fermait un peu plus tard, a tenté de l’attirer dans ses filets. Mais le joueur n’a pas donné suite à l’intérêt de Galatasaray. Dans le même temps, Rabiot a reçu un message assez clair de la part de Didier Deschamps lors de la trêve internationale de septembre.

En effet, le sélectionneur des Bleus avait confié à son sujet : «Adrien, c’est une situation embarrassante. Je dis cela, car il avait le choix à l’échéance du contrat. Il a été sollicité par plusieurs équipes et pour le moment, il n’a pas décidé. J’espère qu’il va choisir rapidement un club qui pourra le ramener avec nous.» Un message reçu par le footballeur de 29 ans qui a trouvé un accord de principe avec l’OM hier soir. Une décision surprenante de la part du Français, qui est un ancien de la maison parisienne. De plus, les Phocéens ne jouent pas de Coupe d’Europe cette saison. Mais l’important était visiblement ailleurs pour Adrien Rabiot, qui a fait de gros efforts financiers pour rejoindre les pensionnaires de l’Orange Vélodrome.

L’Italie en parle

Ce lundi, ce choix fait couler beaucoup d’encre en France, où on est surpris de ce choix de carrière. Mais qu’en est-il de l’Italie, où il a défendu les couleurs de la Juventus entre 2019 et 2024 ? Dans la presse, La Gazzetta dello Sport, Sky Italia et le Corriere dello Sport ont tous relayés l’information sans pour autant la commenter. Tuttosport a, toutefois, précisé : «un retour sensationnel d’Adrien Rabiot à la Juventus avait été exclu non seulement par l’entraîneur de la Juventus Thiago Motta, mais aussi par la mère-agent du milieu de terrain français, Véronique Rabiot. Lors de la conférence de presse à la veille du match contre Empoli, Motta a été clair (…) Des propos auxquels la mère Rabiot a répondu à distance. Il n’est pas nécessaire de fermer la porte, le retour à la Juventus n’a pas été une option envisagée. Quand nous prenons des décisions, nous en assumons la responsabilité.»

De l’autre côté des Alpes, le cas Rabiot ne fait pas la une des médias, mais on en parle un peu comme nous l’explique la journaliste italienne, Valentina Clemente. «On en a parlé ici, mais pas plus que ça. Il n’était plus un joueur de la Juve. Mais, ils ont écrit qu’il allait jouer à Marseille sans forcément faire des articles approfondis sur le sujet. Je pense que son choix fait plus parler à Paris qu’à Turin.» Mais la spécialiste du football italien a un avis sur le mercato du clan Rabiot. «Personnellement, ça me surprend oui et non. Je trouve qu’il n’avait pas non plus 10 000 choix à faire. Je pense que c’est une façon de montrer qu’il peut tenir la barre, qu’il s’en fout un peu de ce que les gens pensent. C’est dans la continuité de sa façon de gérer sa carrière, son image (…) Ils (les Rabiot, ndlr) sont peut-être très exigeants. Ici, personne ne s’émerveille de la manière dont sa mère gère sa carrière sportive.»

Un choix qui surprend

Journaliste pour Tuttosport et le Corriere della Sera et spécialiste du foot italien, Michele Tossani nous a avoué être étonné par cette arrivée sur la Canebière. «Je suis très surpris de voir Rabiot à Marseille, parce que je pensais qu’il allait signer dans un club qui joue la Champions League. Je pense qu’il est allé à Marseille parce qu’il n’a pas reçu d’offres importantes de la part d’autres équipes. Sa mère demande trop d’argent et je pense que ça l’a éloigné de clubs comme le Barça ou Manchester United.» Valentina Clemente, elle, est plus nuancée. «On peut dire que c’est surprenant et en même temps, il n’est pas surprenant de voir Adrien Rabiot débarquer à Marseille. Si on regarde son histoire dans l’ensemble, ses années entre la France et l’Italie, on voit qu’il est toujours allé à contre-courant. Ses dernières heures à la Juve n’ont pas été différentes de ses dernières heures au Paris Saint-Germain, dans le sens où c’était toujours lui, son entourage, sa mère, qui décidait quoi faire.»

Elle poursuit : «on le voit aussi dans les dernières déclarations de sa mère et agent à Thiago Motta. Elle a répondu qu’ils n’avaient pas choisi de revenir à la Juve. Ils mettent un point d’honneur à montrer qu’ils ont toujours les choses en mains. Ca, c’est quelque chose qu’on retrouve au fil de la carrière de Rabiot. Il est parti libre du PSG, comme il est parti libre de la Juve. On peut dire que la présence de Thiago Motta a pu avoir un poids dans le sens où la Juve est dans une phase de révolution. Le club n’a fait de cadeau à personne et on voit qu’il a coupé directement tous les rapports avec les joueurs, car il souffrait d’une sorte de crise d’identité. Il a fallu prendre des décisions nettes. On sait qu’un joueur comme Rabiot ne peut pas rentrer dans ce genre de plan où tu as besoin de mettre les choses à plat et au clair avec tout le monde. Thiago Motta, a connu Rabiot en tant que joueur au PSG. Il avait l’expérience pour dire qu’au-delà des qualités indiscutables du joueur, il connaissait son caractère. À la Juve, ils avaient besoin de remettre les choses à plat et Rabiot ne pouvait pas rentrer là-dedans.»

Les observateurs ont hâte de le voir jouer sous les ordres De Zerbi

Concernant le choix OM, Valentina Clemente a son avis sur la question. «Je pense qu’Adrien Rabiot n’aurait pas accepté n’importe quoi, mais la présence de Roberto De Zerbi change la donne. Il avait besoin de retrouver une équipe pour rester en sélection française. Ils se sont mis d’accord sur un contrat de deux ans, donc rien de trop long pour voir si ça marche ou pas. Marseille a un coach qui est en train de changer la donne et qui est bien vu dans toute l’Europe. C’est quelqu’un qui peut stimuler Rabiot. Donc ça pourrait être un pari risqué, mais réussi, que ce soit au niveau sportif et en termes d’image. Il n’en reste pas moins, qu’on le veuille ou non, un Titi du PSG et le fait d’aller à Marseille peut déclencher pas mal de choses. Il peut avoir l’envie de démontrer et réussir ailleurs. Le terrain pourra nous donner des réponses. Si une bonne alchimie se crée, il y aura peut-être des débuts fulgurants. On sait que Rabiot est capable de tout faire. Si De Zerbi arrive à bien le pousser, pourquoi pas. On est tous très curieux de voir l’évolution de cette situation.»

Michele Tossani est du même avis. «Je pense qu’il va être une pièce importante pour l’OM, parce que Rabiot est un joueur de grande qualité et peut être un élément dominant en Ligue 1 comme relayeur ou box to box. En Italie, les pensées divergent à son sujet. Pour certains, Rabiot n’a pas atteint son potentiel. Pour les autres, il était décent. Pour moi, il s’est amélioré, surtout en termes de réalisation. Je suis la Ligue 1, mon championnat favori parmi les autres tournois européens. Je suis très intéressé pour voir comment De Zerbi va utiliser Rabiot : aux côtés de Kondogbia ? D’un autre milieu? Dans une position plus avancée ?» On en saura plus très rapidement. Peut-être dès dimanche face à l’OL en Ligue 1.