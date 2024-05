Robert Lewandowski l’a encore mauvaise de l’élimination du Barça contre le PSG

En quart de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain avait su renverser le FC Barcelone en s’imposant 4-1 en Catalogne après sa défaite 3-2 de l’aller. Une double confrontation qui a été mal digérée par les Blaugranas qui ont longuement regretté la décision de l’arbitre d’exclure Ronald Araujo à la demi-heure de jeu du match retour. Dans un entretien pour RMC Sport, Robert Lewandowski est revenu sur cet événement marquant de la saison catalane.

La suite après cette publicité

L’attaquant polonais a regretté les décisions arbitrales et le déroulé du match retour : «si près si loin… c’est le football, on a eu un mauvais match avec certaines décisions, mais ça fait partie du foot. Je regrette qu’on n’ait pas pu se battre avec Paris à onze contre onze tout le match. Ça aurait pu être différent, mais on peut apprendre de ces rencontres, de ce qui s’est passé et être plus fort pour la suite… c’est ce qu’il faut faire.»