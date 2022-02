Le FC Barcelone veut tenter un nouveau gros coup à coût 0

C'est une tendance en ce moment en Europe : les joueurs qui vont au bout de leur contrat, et sont ainsi libres de choisir leur prochain club sans contrainte. Le FC Barcelone l'a vécu dans les deux sens ces derniers mois, enrôlant notamment Memphis Depay l'été dernier, tout comme il risque bien de perdre Ousmane Dembélé d'ici quelques mois.

Mais l'écurie dirigée par Joan Laporta compte bien profiter de ce nouveau marché des agents libres une nouvelle fois cet été. Si le patron barcelonais a de sacrées ambitions et vise notamment Erling Haaland, il sait que le contexte financier qui entoure son club n'est pas encore idéal, et qu'il faudra recruter intelligemment. D'où les rumeurs qui lient le Barça à César Azpilicueta et Andreas Christensen, les deux défenseurs de Chelsea qui seront libres en juin.

Pas chaud pour l'Angleterre

Et selon Sport, pour le milieu de terrain, un objectif est prioritaire. Il s'agit de Franck Kessié, l'international ivoirien de Milan. Ces dernières semaines, les négociations entre les deux parties se seraient considérablement intensifiées, et le milieu de terrain et le Barça seraient très proches d'un accord, à tel point que le média écrit sans trembler que « l'avenir de Kessié s'écrira en blaugrana ».

Le joueur a eu des propositions en Angleterre, mais les offres d'Arsenal et d'Everton ne l'auraient pas convaincu. Tout le contraire de celle du FC Barcelone, alors que le joueur veut régler son avenir le plus rapidement possible. Un nouveau joli cadeau en vue pour Xavi donc...