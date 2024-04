FC Barcelone-PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

Et si le PSG éradiquait le souvenir de la remontada de 2017 mardi soir ? Pas de remontada possible pour le Barça, qui a gagné le quart de finale aller 3-2 sur la pelouse du Parc des Princes, mais pour le PSG oui. Il n’y a de toute façon pas le choix pour le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. Le patron parisien a vécu tant de désillusions depuis son arrivée à la tête du club qu’un scénario positif dans une manche retour serait presque inattendu. Il y a des raisons de ne pas croire à une issue positive : des matches ratés à l’extérieur (défaite contre Newcastle et l’AC Milan) et une histoire récente compliquée avec les matches retour.

Pourtant, quelques motifs d’espoir subsistent. Déjà, l’entraîneur Luis Enrique pourra s’appuyer sur un groupe quasiment au complet, récupèrera Achraf Hakimi sur le côté droit, et aura plus de solutions sur le banc de touche. Il pourra aussi espérer une meilleure performance de la part de Kylian Mbappé. L’attaquant parisien a inscrit 6 buts cette saison en Ligue des Champions, et c’est déjà lui qui avait validé la qualification de son équipe au tour précédent, grâce à un doublé sur le terrain de la Real Sociedad. Du côté du Barça, le coach Xavi perd Christensen et Sergi Roberto, suspendus, par rapport au match aller. Mais il pourrait s’appuyer d’entrée de jeu sur son milieu Pedri, auteur d’une passe décisive remarquable pour Raphinha.

Comme vous en avez pris l’habitude maintenant et avant la grande refonte de la C1 prévue la saison prochaine par l’UEFA, cette rencontre est disponible sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou RMC Sport. Il faudra donc suivre la rencontre opposant le PSG au FC Barcelone sur C+ ou sur RMC Sport 1 ce mardi soir à 21h. Pour profiter de ce match de prestige à ne rater sous aucun prétexte, avec les plus grandes stars du ballon rond, vous devrez utiliser les canaux habituels, à savoir Canal Plus ou RMC Sport. Pour suivre cette opposition franco-espagnole, c’est très simple, il faudra se rendre sur la chaine RMC Sport 1 ce mardi soir à 21h. Spectacle garanti pour cette rencontre déjà décisive pour la suite de la saison de ce PSG, présidé par un Nasser Al-Khelaïfi qui garde une rancune tenace envers le FC Barcelone.

Regarder le match de foot PSG-FC Barcelone en streaming

Si vous n’avez pas Canal+ et que votre fournisseur d’accès à internet (ou FAI) n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de la phase finale de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce nouvel affrontement franco-espagnol ou encore vos équipements. Le stream, disponible en HD et en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G ou mieux, en 5G.

Votre abonnement, que vous pouvez prendre avec ou sans engagement, à partir de 19€/mois, sera actif immédiatement. Ne ratez rien des plus belles affiches de la Ligue des Champions en direct, de quoi profiter également de l’autre gros choc des 1/4 avec Manchester City-Real Madrid. Fan de la Ligue Europa, vous serez comblés puisque West Ham-Leverkusen,Roma-AC Milan, Atalanta-Liverpool et Lille-Aston Villa, seront diffusés en exclusivité sur RMC Sport.

Comment regarder le streaming FC Barcelone-PSG ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce FC Barcelone vs PSG directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse chez vous pour peu que vous ayez un Wifi haut débit (fibre ou autre) ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. De quoi profiter au dernier moment de ce classique de la Ligue des Champions qui reste un rendez-vous incontournable de tout fan de foot qui se respecte, qu’on soit supporter du PSG, du Barça ou du beau jeu.

Un choc européen qui sera arbitré par le Roumain Istvan Kovacs, âgé de 39 ans. Celui-ci sera épaulé par trois arbitres roumains mardi soir au stade Montjuic, et deux arbitres allemands à la vidéo. Kovacs a déjà arbitré le PSG cette saison en Ligue des Champions, et ce n’est pas un bon souvenir. Il était en effet au sifflet pour la rencontre perdue sur la pelouse de Newcastle sur le score de 4-1. Mais que les Parisiens se rassurent, ils avaient déjà croisé la route du Roumain en 2019, lors d’un succès 5-0 face à Galatasaray.

Cliquez ici pour vous inscrire sur RMC Sport et accéder au match PSG-FC Barcelone.