Le PSG menacé pour Gonçalo Ramos

Le Paris Saint-Germain est d'attaque. En cette fin de mercato, les pensionnaires du Parc des Princes sont en train de réussir l'impossible : se séparer de leurs indésirables. Longtemps, on a cru que beaucoup d'entre eux resteraient dans la capitale puisqu'ils ne voulaient pas faire une croix sur leur salaire. Mais finalement, les Franciliens sont parvenus à les caser ailleurs. Dans le sens des arrivées, les champions de France veulent un défenseur central et ne désespèrent pas de mettre la main sur Milan Skriniar (Inter Milan). En attaque, l'écurie parisienne attend encore un renfort.

Galtier veut un attaquant

Après le départ d'Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais, voire celui de Mauro Icardi que les dirigeants espèrent refourguer d'ici la fin du marché, Christophe Galtier souhaite un attaquant supplémentaire. C'est ce qu'il a avoué en conférence de presse la semaine passée. «Oui, on souhaite l’arrivée d’un autre attaquant. On a un calendrier très chargé jusqu’au 13 novembre, plus une Coupe du monde. Le club travaille énormément. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ce sujet et lui est en relation directe avec la direction du club. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas faire n’importe quoi».

Il a ajouté ensuite : «après, il y a ce qui est réalisable, ce qui ne l’est pas. Est-ce que ce joueur va arriver? On n’a aucune garantie là-dessus. Je sais que le club ne prendra pas pour prendre et empiler un joueur de plus. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée. Le club travaille dans ce sens-là, mais je ne peux pas confirmer qu’un joueur offensif va arriver d’ici la clôture du mercato. Par contre, le club travaille dur sur ce poste-là». Récemment, L'Equipe a révélé que le PSG tâtait le terrain auprès de Marcus Rashford (Manchester United). Mais Erik ten Hag a fermé la porte à un départ de l'Anglais.

Un concurrent pour Paris

Autre piste évoquée, celle menant à Gonçalo Ramos. Agé de 21 ans, le joueur de Benfica plaît énormément à Luis Campos. Avec déjà 1 assist et 5 buts au compteur cette saison, dont le dernier inscrit hier face au Dynamo Kiev en tour préliminaire de Ligue des Champions (victoire 2-0), le Portugais sous contrat jusqu'en 2024 est parti fort. Ses prestations n'ont d'ailleurs pas échappé aux Parisiens. Mais ils ne sont pas les seuls à être sur le coup. Selon The Athletic, Southampton est entré dans la danse. Un rendez-vous a eu lieu la semaine dernière entre les Saints et Benfica.

Le média anglais parle d'une offre d'environ 29,5 millions d'euros pour Ramos. Un concurrent déterminé à s'offrir le talent lusitanien et à doubler le Paris Saint-Germain. De son côté, le principal intéressé essaye de rester focalisé sur sa saison. Hier soir, après le match de son équipe, il a évoqué son avenir au micro de CNN Portugal. «Je suis concentré à 100% avec le Benfica», a-t-il confié. Et il l'a montré sur le terrain avec un nouveau but. Mais d'ici la fin du mercato, nul doute que ses prétendants devraient revenir à la charge. Le PSG en tête.