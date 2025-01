Le Real Madrid est prêt à lâcher Vinicius Jr pour 1 milliard d’euros

Cet hiver, Al-Hilal a tiré un trait sur Neymar Jr (32 ans). En effet, l’écurie saoudienne a ouvert grand la porte au départ du Brésilien, qui négocie son retour du côté de Santos. Pour le remplacer, Jorge Jesus souhaite accueillir cet hiver un ailier âgé de moins de 22 ans. Hier, Arriyadiyah a d’ailleurs révélé que le club de Riyad a trois noms en tête, à savoir Luis Guilherme (18 ans, West Ham), Rayan Cherki (21 ans, OL) et Kaio Cesar (20 ans, Vitoria Guimarães), qui s’est déjà mis d’accord avec Al-Hilal mais qui n’est pas le plan A.

La suite après cette publicité

Pour l’été prochain, le co-leader de la SPL vise un très grand nom pour remplacer Ney, qui n’a jamais finalement apporté ce qu’on attendait de lui en raison de ses multiples blessures. Et la priorité des dirigeants saoudiens se nomme Vinicius Jr. Cela fait plusieurs mois que le footballeur âgé de 24 ans est courtisé. Et c’est encore et toujours le cas. Hier, ESPN a révélé que le fonds d’investissement public d’Arabie saoudite (PIF) ne lâche pas le morceau et continue de discuter avec son entourage. Dans le même temps, le journaliste de Marca, José Félix Diaz, a fait des révélations dimanche soir dans l’émission El Chiringuito de Jugonés.

Le prix de départ de Vini Jr est fixé

En effet, il a relaté des propos que lui a tenu le président de la Saudi Pro League sur l’international auriverde. «Vinicius ? Ce n’est pas un rêve, nous y travaillons», lui a confié le dirigeant saoudien. De son côté, le clan Vinicius Jr a toujours laissé la porte ouverte à la Saudi Pro League. Ce qui n’est pas le cas du Real Madrid, qui a régulièrement rembarré les émissaires saoudiens ces derniers mois pour son joueur sous contrat jusqu’au 30 juin 2027. Mais ce mardi, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont entrouvert la porte à un départ du Brésilien. Mais pas à n’importe quel prix.

La suite après cette publicité

Dans l’émission El Chiringuito, le présentateur Josep Pedrerol, qui est un intime du président Florentino Pérez, a révélé que le Real Madrid ne laissera partir son attaquant qu’à une seule et unique condition. «1 milliard ou rien. Le Real Madrid ne négociera pas avec l’Arabie saoudite pour Vinicius Jr», a-t-il précisé. Il s’agit du montant de sa clause libératoire. Si Al-Hilal ou un autre club veut donc passer à l’action pour l’ancien joueur de Flamengo, il faudra payer ce prix-là et convaincre le principal intéressé. Les courtisans de Vinicius Jr sont fixés !