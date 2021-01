OM : la précision de Villas-Boas sur sa démission proposée

André Villas-Boas a présenté sa démission à sa direction après la défaite face à Nîmes le week-end dernier. L'information avait filtré dans la presse française et l'entraîneur portugais l'avait confirmé lors de sa conférence de presse d'après-match face à Lens. Mais à la veille de se déplacer à Monaco pour la 21e journée de Ligue 1, il a tenu à apporter une clarification sur ce sujet.

« Je n’ai pas présenté ma démission, j’ai mis ma place à disposition de la direction. C’est une précision importante. Par rapport aux résultats, à la faible moyenne de points, le mieux que je peux faire pour respecter l’institution OM, c’est d’avoir une discussion. Ils m’ont soutenu et sont prêts pour la suite. On va continuer notre travail jusqu'à la fin de la saison. Le plus important est de bien finir la saison. »