Chelsea : Thomas Tuchel annonce le départ d'Antonio Rüdiger

Grâce à un but de Christian Pulisic en toute fin de rencontre, Chelsea s'est imposé à domicile face à son voisin West Ham (1-0) dans le cadre de la 34e journée de Premier League. Une victoire qui a permis aux Blues de prendre 5 points d'avance sur leur rival, Arsenal (4e), et ainsi consolider leur troisième place au classement, qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Et en conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur du CFC, Thomas Tuchel, a dévoilé l'avenir de son défenseur central et compatriote Antonio Rüdiger : «la situation est qu'il veut quitter le club. Il m'en a informé lors d'une conversation privée. Nous avons tout donné - le club et moi - mais nous ne pouvions plus nous battre à cause des actions.» Le feuilleton autour d'une possible prolongation de l'Allemand à Fulham Road est donc terminé.

Le PSG a sorti les grands moyens

Toujours face aux médias, le technicien des Blues n'a pas caché les difficultés du club à trouver un accord avec le joueur de 29 ans, notamment après les consignes prises à l'encontre de l'oligarque russe Roman Abramovich à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : «sans les sanctions, nous pourrions au moins continuer à nous battre, mais nous avons les mains liées. Nous ne le prenons pas personnellement. C'est sa décision.» Celui qui est arrivé à Londres depuis l'été 2017 contre un chèque de 35 millions d'euros avait d'ailleurs refusé une nouvelle offre de prolongation selon le Telegraph.

La déclaration de Tuchel devrait plaire à son ancien club : le Paris Saint-Germain. En effet, comme nous vous l'avions évoqué ce vendredi, le club de la capitale a sorti les grands moyens pour s'attacher les services de l'international allemand (50 sélections, 2 buts), soit l'offre la plus élevée des quatre dont il dispose (Chelsea, PSG, Real Madrid et Juventus Turin). Néanmoins, s'il devait choisir, à offres égales, c'est vers l'Italie et le club de la Vieille Dame qu'il se dirige, selon nos informations. L'été sera donc mouvementé pour le natif de Berlin...