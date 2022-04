Chelsea : Antonio Rüdiger a refusé une grosse offre de prolongation

En fin de contrat en juin prochain, Antonio Rüdiger attise les convoitises. Le défenseur allemand de 29 ans n'a toujours pas prolongé malgré la volonté de Chelsea de blinder l'un de ses hommes forts en défense centrale. Et alors qu'il est annoncé proche du Real Madrid, l'international allemand continue en tout cas de refuser les offres des Blues.

Selon les informations du Telegraph, Antonio Rüdiger a refusé une offre de plus de 235 000 euros par semaine de Chelsea. Un refus de trop pour le club londonien qui estime que les exigences de son joueur sont beaucoup trop élevées alors qu'il réclame une prime à la signature de plus de 10 millions d'euros également. L'avenir de Rüdiger s'écrit plus que jamais loin de Chelsea maintenant...