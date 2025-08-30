Liga : la Real Sociedad chute à Oviedo

Accrochée lors des deux premières journées de Liga, la Real Sociedad défiait le promu Oviedo, ce samedi soir, pour le compte de la 3e journée. Auteur d’un début de championnat poussif, le club basque a Malheuresement confirmé ses difficultés.

Surpris par une réalisation de Dendoncker juste avant la pause (40e), les visiteurs n’ont jamais su faire leur retard au retour des vestiaires. Résultat ? Une première défaite (0-1) et les premières inquiétudes pour les troupes de Sergio Francisco. Au classement, Oviedo est 14e. La Real Sociedad pointe au 16e rang.