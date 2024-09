Serie A : la Juventus Turin cale contre Empoli

Ce samedi, la Juventus Turin se déplaçait sur la pelouse d’Empoli. Auteur d’un début de saison plutôt réussie sous l’égide de Thiago Motta, la Vieille Dame a pourtant fait face à de nombreuses difficultés ce samedi. Face à des Azzurris tenaces, la Juve a eu du mal à exister offensivement en première période. En face, Empoli a failli ouvrir le score, mais ni Maleh (20e), ni Colombo (32e), n’ont su convertir leur tentative.

En seconde période, les Turinois se sont rebiffés, mais Vlahovic n’a pas su être tueur face au but (47e, 50e). Quelques minutes plus tard, Denis Vazquez, le gardien d’Empoli, a sauvé les siens (53e). En fin de match, Emanuel Gyasi a raté la balle de match pour les locaux (90+5e). Finalement, Empoli et la Juventus Turin se sont partagés les points au terme d’un match nul et vierge. La Juve accapare la première place, mais ne met pas vraiment la pression sur l’Inter Milan, qui se déplace demain à Monza (20h45).