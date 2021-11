Roumanie : le phénomène Enes Sali, international à 15 ans ?

Deuxième du groupe J, la Roumanie a deux matches, contre l'Islande et au Liechtenstein, pour conforter sa place de barragiste et maintenir intacts ses espoirs de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar. Pour l'occasion, le sélectionneur national Mirel Radoi a décidé de faire appel à Enes Sali. Une surprise à plus d'un titre. Né le 23 février 2006, le jeune garçon n'a que 15 ans et évolue d'ordinaire avec la sélection des moins de 17 ans !

Il pourrait donc, en cas de participation à l'un des deux matches, devenir le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à démarrer en sélection en Europe derrière le Norvégien Martin Ødegaard, capé en 2014 avec la Norvège alors qu'il n'avait que 15 ans et 254 jours. Il effacerait des tablettes Cristian Manea, international roumain le plus précoce à 16 ans et 9 mois. Sacrée performance d'autant que le jeune attaquant du Farul Constanta n'a encore jamais démarré le moindre match de Liga 1 !

Adoubé par Hagi

Pour sa première saison au plus haut niveau sous les ordres de la légende Gheorghe Hagi, il n'a eu droit qu'à 8 entrées en jeu. Ce qui ne l'a pas empêché de devenir le plus jeune buteur de l'histoire du championnat roumain, le 13 septembre dernier, en inscrivant un sublime but en solo contre l'Academica Clinceni (5-0, 8e journée). Son potentiel indéniable n'a pas échappé aux radars de la fédération roumaine qui espère aussi pouvoir le verrouiller alors que le natif de Toronto est également éligible à la sélection canadienne.

Loin de toutes ces considérations, l'adolescent, qui, après avoir grandi au Canada, a passé deux saisons à La Masia du FC Barcelone à l'âge de 11 ans avant de rallier la Roumanie, savoure son bonheur d'être là. «C'est un honneur d'être ici, je suis très fier et heureux. Je me sens très bien, j'ai aussi parlé aux garçons et ils m'ont félicité pour cette convocation», a-t-il lâché au micro de la Fédération Roumaine de Football. Le plaisir, l'essentiel est là, car, comme le dit son mentor en club, véritable légende locale aux 125 sélections, «ce n'est encore qu'un gamin».