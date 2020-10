Mercato PSG : ça s'agite déjà autour de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé (21 ans) ne laisse personne indifférent. Il suffit de lire la une de As ce vendredi 16 octobre, dix jours après la clôture du mercato dans les grands championnats européens pour s'en convaincre. Le quotidien sportif espagnol fait, déjà, le point sur l'avenir de l'attaquant du Paris SG, sous contrat jusqu'en juin 2022, mais cible prioritaire du Real Madrid pour l'été 2021.

Le journal assure ainsi que la Casa Blanca est toujours en pole position dans l'esprit de l'international tricolore (38 sélections, 16 buts), encore buteur mercredi soir en Croatie (1-2, 4e journée de Ligue des Nations). Florentino Pérez, le patron merengue, a pris personnellement en charge ce dossier et entend éviter tout faux pas, sachant à quel point les négociations avec les propriétaires parisiens s'annoncent sensibles.

Le Real en pole, le Barça et la Juve à l'affût

Mais si le Real garde apparemment la main, cela n'empêche pas d'autres courtisans de tenter leur chance. On apprend ainsi à la lecture de la publication espagnole que Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone en 2021, a ainsi approché la famille du n° 7 parisien pour se positionner et faire part de son intérêt en cas de victoire aux élections à la tête du géant catalan.

En Angleterre, le Mirror se fait écho d'une possible offensive de la Juventus. Les Turinois seraient visiblement disposés à mettre une belle somme et à inclure Cristiano Ronaldo (35 ans) dans la balance pour convaincre le club de la capitale de lâcher son joyau. Kylian Mbappé déchaîne donc les fantasmes un peu partout en Europe. Le PSG le sait et tentera, encore une fois, de le persuader que la meilleure solution est de prolonger. Le feuilleton ne fait que démarrer...