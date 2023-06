Jeune tué à Nanterre : la lettre glacante d’Aurélien Tchouameni

Jules Koundé, Paul Pogba, Mike Maignan, Kylian Mbappé… Ils ont été nombreux à réagir à la triste affaire Nahel, le jeune de 17 ans tué par la police à Nanterre. Aurélien Tchouaméni, joueur du Real Madrid, a aussi tenu à s’exprimer sur cette affaire avec une lettre ouverte publiée sur Twitter.

« Nahel aurait pu être mon petit frère. Et j’ai le cœur brisé quand j’entends sa mère parce que c’est la voix de ma mère que j’entends. Mais j’aimerais comprendre pourquoi depuis des années, des jeunes meurent lors de contrôles de police qui semblent anodins. Comprendre pourquoi la gâchette semble beaucoup moins lourde quand il s’agit d’un certain type d’individu. Je sais que l’usage de la force par la police n’est pas nécessairement illégal. Je sais aussi que la question centrale se situe dans le juste milieu entre la légitimé et l’illégalité du recours à la force. Et je sais pour finir qu’il est indispensable de rétablir la confiance des citoyens envers leur Police, que toute absence de justice incite au doute sur l’action des forces de l’ordre », a écrit le milieu de terrain du Real Madrid.

