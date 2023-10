Marco Verratti dévoile sa période préférée au PSG

La suite après cette publicité

11 ans. Marco Verratti en a vécu des choses au Paris Saint-Germain durant cette longue période, durant laquelle il a connu plusieurs entraîneurs (Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier et même Luis Enrique) et de nombreux partenaires dans l’entrejeu. Pour beaucoup de supporters, la période bénie s’avérait être celle des débuts de l’ère QSI, avec les Lavezzi, Ibrahimovic, Motta and co. Et pour Marco Verratti, c’est visiblement la même chose. Au cours d’un entretien accordé à L’Equipe, le milieu de terrain italien, parti à Al-Arabi au Qatar cet été, a révélé son époque préférée au sein du club francilien. Avec des déclarations lourdes de sens sur l’unité du vestiaire depuis…

« C’était une époque différente mais les premières années, on était un groupe très soudé. Les Français, les Italiens, les nouveaux… C’est aussi une autre génération. Les problèmes du vestiaire y restaient, on se parlait entre nous. On était amis, quoi, on partait en vacances ensemble. Au début c’était un peu dur avec les Français mais après on était toujours ensemble, les Douchez, Chantôme, Jallet, même le 4e gardien. Tous dans le même objectif. Ensuite, on a eu des équipes plus fortes mais moins unies. Quand tu gagnes, c’est facile d’être amis. Mais quand les premiers problèmes arrivent tu vois si c’est vraiment un grand groupe. Je pense que c’est le problème qu’on a eu par la suite, ce n’était plus pareil », a-t-il expliqué, lucide. Reste à savoir si ce problème a été résolu avec le nouveau groupe composé cet été.