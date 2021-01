Real Madrid : Zinedine Zidane et l'avenir de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

L'avenir de Kylian Mbappé (22 ans) intéresse toute l'Espagne. Et après [la sortie de Leonardo dans les colonnes de France Football, le feuilleton est relancé. Zinedine Zidane, coach du Real Madrid, n'a pas pu échapper aux questions sur le sujet.

«Je suis désolé. Je comprends que tu me poses la question. Mais on ne pense qu’à demain (match de Coupe du Roi), le reste, vous êtes là pour en parler», a-t-il d'abord répondu avant d'en dire un peu plus quelques minutes plus tard, sans trop en dire non plus. «Au final, oui, les grands joueurs choisissent où ils veulent jouer, je pense comme Ronaldo. Mais après, chacun a un contrat, chacun a ses choses... Moi, comme toujours, je ne me mets pas dans les affaires des autres. Je ne pense qu’à mes joueurs. Mais je pense la même chose». Comprendra qui pourra...