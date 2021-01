PSG : Leonardo affirme sa position sur les dossiers Neymar, Mbappé et Messi !

La suite après cette publicité

La parole de Leonardo est rare. Et elle est attendue depuis l'éviction de Thomas Tuchel, éviction que le directeur sportif brésilien a communiquée directement à l'entraîneur allemand le 23 décembre au soir après une victoire 4-0 face à Strasbourg. La nomination de Mauricio Pochettino n'a pas non plus déclenché de prise de parole publique de sa part. La voilà enfin, puisqu'il s'est exprimé dans les colonnes de France Football, à paraître demain. Il y explique notamment les raisons du limogeage de Tuchel, en évoquant une relation compliquée avec l'Allemand.

Mais Leonardo a aussi parlé des dossiers chauds de l'été parisien, à savoir les cas Neymar et Kylian Mbappé, les deux stars de l'effectif parisien sous contrat jusqu'en 2022. C'est un été charnière pour le PSG, qui va clairement orienter le stratégie du club à moyen et long terme au regard des sommes engagées. Le PSG doit-il tout faire pour retenir les deux hommes, l'un des deux, aucun des deux ? Doit-il accepter le départ de l'un des deux pour récupérer des liquidités alors que la crise économique fait rage ?

Ne pas subir pour Neymar et Mbappé, rester à l'affût pour Messi

Les premiers extraits publiés par France Football laissent apparaître le positionnement de Leonardo. «J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. (...) Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier : «S'il te plaît, reste.» C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là.» Leonardo ne veut pas se soumettre au bon vouloir des deux joueurs et tente de garder la main, dans une posture qui rappelle celle prise à l'encontre de Neymar, lorsque ce dernier faisait tout pour quitter le PSG lors de l'été 2019.

Outre ces deux dossiers prioritaires, Leonardo a accepté d'évoquer le cas Lionel Messi, alors que l'Argentin sera en fin de contrat à l'issue de la saison avec le FC Barcelone. Un Barça qu'il souhaitait quitter lors de la dernière intersaison. Le PSG a-t-il vraiment ses chances et, surtout, souhaite-t-il tenter quelque chose ? La réponse de Leonardo est claire. «Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période », explique-t-il, en évoquant le temps restant avant la fin de la saison en cours. Leonardo place ses pions et affine sa communication sur ces sujets brûlants.