PSG : Leonardo justifie le départ de Thomas Tuchel

À quelques heures du réveillon de Noël, le Paris SG prenait la décision de limoger Thomas Tuchel. Un choix officialisé quelques jours plus tard. Dans un entretien à paraître ce mardi dans les colonnes de France Football, le directeur sportif du club parisien Leonardo a expliqué le départ du technicien allemand.

La suite après cette publicité

«On savait, et il (Tuchel) savait, que ce serait difficile de renouveler son contrat à la fin de la saison... Mais là, nous avons décidé d'anticiper un peu. (...) On n'a pas changé de coach pour faire les beaux. (...) Je ne pense pas que ça pouvait être une surprise pour Tuchel. Ce n'était pas la première fois que l'on parlait ensemble de la situation. Peut-être qu'il ne me comprenait plus...», a-t-il indiqué avant de préciser. «On ne dirige pas un club avec des caprices. Vous croyez que l'on dépense des millions dans l'achat de joueurs ou la construction d'un nouveau centre d'entraînement et que l'on va passer juste quelques minutes pour se séparer d'un coach sur un coup de tête ?», a-t-il conclu, persuadé que remercier le technicien était le bon choix.