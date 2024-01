Le LOSC passe à l’action pour une pépite de Boavista

Le LOSC a les yeux rivés sur le Portugal. Pour rappel, le club nordiste cherche désespérément depuis l’ouverture du mercato hivernal un avant-centre susceptible de venir concurrencer Jonathan David, loin d’afficher les mêmes statistiques que la saison précédente, sur le front de son attaque. Et à mesure que les jours s’égrènent, les Dogues ne semblent vouloir cacher leur faible pour les pépites évoluant dans le championnat portugais.

Après Robert Bozenik, O’Jogo nous informe que l’actuel cinquième de Ligue 1 est intéressé par le profil de Tiago Morais, auteur d’un début de saison plus qu’encourageant à l’image de ses 6 réalisations et 2 assists en 16 apparitions, et ce, malgré les difficultés rencontrées par Boavista. Si l’écurie lilloise a formulé une première offre pour l’international Espoir portugais, le média portugais ajoute que le club français va devoir composer avec la concurrence car le Panathinaïkos est également intéressé par les services du joueur de 20 ans. En parallèle, le LOSC n’a pas abandonné la piste menant à Chupa Akpom et a pris des renseignements sur la situation d’Habib Diallo en Arabie Saoudite.