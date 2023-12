Mercato : Manchester United prépare déjà 2 gros coups

Petit coup d’arrêt. Si les Red Devils n’étaient pas forcément sur une mauvaise dynamique ces dernières semaines, ils sont clairement retombés dans leurs travers samedi, avec cette lourde défaite 3-0 contre Bournemouth. De quoi déchaîner, une fois encore, la presse anglaise, qui se lâche complètement contre l’équipe qui pointe à la sixième position du classement de Premier League.

En Angleterre, il semble évident que les Red Devils ont, encore, besoin de recruter. Dans le secteur offensif notamment, où la plupart des joueurs offensifs sont décevants, à l’image d’Anthony Martial, de Jadon Sancho ou d’Antony. Comme l’indiquent les médias anglais, Manchester United a déjà deux belles pistes pour renforcer l’équipe ces prochains mois.

Deux jolis noms

La première n’est située qu’à quelques kilomètres d’Old Trafford, et nous mène à l’Etihad Stadium. The Sun indique ainsi que Kalvin Phillips (Manchester City) est en tête de la liste des joueurs convoités par le club et par Erik ten Hag, qui apprécie beaucoup le milieu. Toujours très peu utilisé par Pep Guardiola - 89 minutes jouées en Premier League cette saison - il pourrait quitter le club dès cet hiver, et la direction de Manchester United veut aussi miser sur des joueurs anglais.

L’autre joueur qui plaît beaucoup dans les bureaux mancuniens n’est autre que Loïs Openda, qu’on ne présente pas puisqu’on l’a bien connu du côté de Lens. L’attaquant belge cartonne à Leipzig, avec 14 buts et 3 passes décisives en 19 rencontres, incluant la Bundesliga et la Ligue des Champions. Le Mirror explique qu’il a été scouté à de nombreuses reprises et qu’il est considéré comme le remplaçant idéal à Sancho et Martial qui devraient vite faire leurs valises. De jolis noms, mais on le sait, Manchester United en a broyé des bons joueurs ces dernières années…