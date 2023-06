Portugal - Bosnie : les compositions officielles

Les qualifications pour le prochain Euro, en Allemagne en 2024, se poursuivent. Dans le groupe J, à l’occasion de la troisième journée, le Portugal reçoit la Bosnie à Lisbonne (un match à suivre en direct sur FM, coup d’envoi 20h45). Les Portugais dominent la poule avec deux succès en autant de matches avec dix buts inscrits et aucun encaissé. En face, les Bosniens comptent trois points avec un succès face à l’Islande et un revers en Slovaquie.

Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, confirme son système en 3-5-2 avec une défense centrale notamment composée de Ruben Dias et du Parisien Danilo. Au milieu, Bernardo Silva et Bruno Fernandes sont à la création avec Cancelo et Gerreiro en pistons. Devant, Joao Felix va épauler CR7. Faruk Hadzibegic, le sélectionneur de la Bosnie, opte lui aussi pour le même système avec l’ancien bordelais Ahmedhodzic en défense centrale. Le Marseillais Kolasinac est titulaire à gauche. Devant, Dzeko est soutenu par Pjanic et Stevanovic.

Les compositions officielles

Portugal : Diogo Costa – Antonio Silva, Ruben Dias, Danilo – Cancelo, Bernardo Silva, Palhinha, Bruno Fernandes, Guerreiro – Ronaldo, Joao Felix.

Bosnie : Sehic – Ahmedhodzic, Barisic , Sanicanin, – Dedic, Cimirot, Hadziahmetovic, Kolasinac – Stevanovic, Pjanic - Dzeko.