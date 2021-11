RB Leipzig-PSG : la déclaration fracassante de Jesse Marsch sur Neymar et l'arbitrage

Jesse Marsch était très remonté contre l’arbitrage, à l’issue du match nul du RB Leipzig face au Paris Saint-Germain (2-2). Les Allemands avaient ouvert le score grâce à Nkunku, avant que Wijnaldum ne marque un doublé. Leipzig a pu arracher le point du match nul dans les toutes dernières minutes, sur un penalty transformé par Szoboszlai. Mais l’entraîneur du RBL estime que son équipe n’a pas reçu le même traitement de la part du corps arbitral, comparé à celui accordé aux joueurs du PSG et notamment à Neymar.

« J’étais vraiment très énervé dès le début du match par la prestation de l’arbitre », a-t-il déclaré en conférence de presse à l’issue de la rencontre. « Je trouve que le corps arbitral accorde toujours plus de respect envers les grands clubs. La seule façon d’essayer de remédier à cela, c’est d’essayer de donner mon opinion. Malgré les sifflets de nos fans, rien n’a changé. J’ai même dit au quatrième arbitre : “j’ai deux options, soit de rester assis et d’accepter l’ensemble des décisions qui sont prises, soit de m’agiter en essayant de gagner le respect des arbitres moi aussi.” Honnêtement, on aurait dit que l’arbitre voulait un autographe de Neymar à plusieurs occasions. Je sais bien que c’est formidable d’avoir Neymar, Di Maria, Mbappé ici à Leipzig, mais serait-il possible d’avoir un match avec un arbitrage équitable pour tout le monde ? Même si notre second penalty était évident, il y a eu besoin d’un recours à l’assistance vidéo. Sinon, je suis certain que l’arbitre ne nous aurait même pas accordé ce penalty. »