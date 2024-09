L’Argentine tremble pour Lionel Messi !

Quand reviendra Lionel Messi ? Touché à la cheville droite lors de la finale de la Copa América 2024, remportée par l’Argentine contre la Colombie, le joueur de 37 ans n’a toujours pas refoulé les terrains avec l’Inter Miami. Son équipe peut néanmoins compter sur ses anciens coéquipiers du FC Barcelone, Jordi Alba, Sergio Busquets, et surtout, Luis Suárez, qui empile les buts en son absence.

Concernant la sélection, Messi n’a pas été appelé pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, avec l’Argentine. Si les champions du monde en titre ne sont pas inquiétés, puisqu’ils sont largement en tête du classement de ces éliminatoires en zone Amérique du Sud, les supporters souhaitent revoir leur capitaine au plus vite. À quelques jours d’affronter la Colombie dans le huitième match de ces éliminatoires, Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, a été interrogé sur le futur retour de son capitaine. Dont la date reste encore inconnue.

Lionel Messi de retour pour la prochaine trêve ?

« C’est difficile pour une équipe de ne pas dépendre de (Lionel) Messi. Mais ce qui est bien, c’est que nous avons une idée du jeu quel que soit le joueur présent sur le terrain. Les joueurs peuvent varier, mais ils jouent de la même façon. Il est évident que lorsqu’il n’est pas sur le terrain, nous sommes toujours les mêmes, mais sans la touche finale qu’il possède. La qualité des joueurs est similaire à tous les postes. J’espère qu’il recommencera rapidement à jouer », a-t-il indiqué à TyC Sports, en précisant qu’il « parlera avec lui pour voir s’il est en mesure d’être sur la prochaine liste. »

S’il est remis d’ici là, Lionel Messi fera donc son retour face au Venezuela (le 9 octobre) et contre la Bolivie (le 12 octobre). En attendant de retrouver l’homme aux 109 réalisations en 187 matchs sous le maillot argentin, l’Argentine peut compter sur ses autres stars offensives comme Lautaro Martínez, qui a inscrit le seul but de la finale de Copa América 2024, ou encore Julián Álvarez, buteur et passeur décisif contre le Chili.