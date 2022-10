PSG - OM : la sortie amère de Chancel Mbemba après la défaite

Malgré un match grandement maitrisé de sa part, Chancel Mbemba n'a pu empêcher le Paris Saint-Germain d'ouvrir le score et de l'emporter sur sa pelouse. Malgré un bon match, dans l'ensemble, des Marseillais, le défenseur olympien a fait part de sa frustration après la défaite. Lui qui aurait aimé repartir avec les trois points.

«Aujourd'hui, ça a été très difficile. Mais, on a loupé notre match. Notre attaque, c'est dommage. On a eu beaucoup d'occasions, mais quand on rate... quand tu joues avec des attaquants comme il y a en face, c'est compliqué. On se doit de mieux concrétiser les occasions. On est venu pour gagner, il fallait mouiller le maillot, c'est Paris. On est venu pour les trois points. Avant, en Afrique, je jouais 8, 10. J'ai appris comment les attaquants jouaient. Quand l'attaquant vient avec le ballon, je regarde son premier mouvement. Mon duel avec Kylian ? C'est gentil, mais on doit continuer à travailler. La bataille n'est pas terminée.»