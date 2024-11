Ligue des Champions : grande inquiétude au Bayern avant d’affronter le PSG

Si le PSG génère plus de doutes que de certitudes en Ligue des Champions depuis septembre, le choc face au Bayern Munich, mardi, devrait nous en dire un peu plus sur sa capacité à rebondir. Il devrait aussi nous aider à mesurer avec plus de précision si Paris est aujourd’hui une grande équipe en devenir, ou une ancienne grande équipe devenue modeste. Il faut le dire, le début de campagne européenne du club n’a franchement convaincu personne, même si Luis Enrique s’évertue à répéter que son équipe est meilleure que celle de la saison dernière.

En attendant, Paris compte seulement 4 points après 4 matches de Ligue des Champions. En résumé : un succès bienheureux face à Gérone (1-0), une défaite sans bavure face à Arsenal (2-0), un match nul mal payé face au PSV (1-1), et une défaite renversante face à l’Atlético de Madrid (1-2). Aujourd’hui, son capital point ne lui permet même pas de faire partie des 24 équipes assurées de jouer, a minima, un 1/16e de finale en février. Pour créer l’exploit mardi, il faudra donc insister sur les failles bavaroises, dont l’une d’entre elles pourrait résider au poste de gardien de but.

Un Bayern diminué et avec son troisième gardien ?

Comme l’explique BILD ce jeudi, Manuel Neuer ne devrait pas jouer la rencontre de Championnat face à Augsburg, ce vendredi. Le champion du monde 2014, revenu à un top niveau depuis le début de saison, a brutalement interrompu sa séance d’entraînement hier, après avoir ressenti une douleur au niveau de la cage thoracique selon Sky Sports. Si certaines sources allemandes évoquaient une simple «mesure de précaution», Vincent Kompany n’a pas souhaité trop s’avancer en conférence de presse.

«On espère que ce n’est pas si grave, mais on doit attendre et voir comment ça se passe à l’entraînement», s’est contenté le Belge. En parallèle, le Bayern est déjà assuré de ne pas pouvoir compter sur son deuxième gardien, Sven Ulreich, absent jusqu’à nouvel ordre pour des raisons personnelles. En l’état, c’est donc le troisième portier du Bayern, Daniel Peretz, auteur d’un grand match face aux Bleus la semaine dernière avec Israël, mais 0 match cette saison en club, qui est pressenti pour débuter demain. Si l’absence de Neuer se confirmait aussi face à Paris, elle viendrait s’ajouter à celles de João Palhinha, Aleksandar Pavlović, et Mathys Tel, touché comme l’a indiqué Kompany aujourd’hui. Peut-être une opportunité pour Paris…