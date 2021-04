Le FC Barcelone veut prolonger Pedri et écarter la concurrence

Il est l’une des révélations de cette saison côté FC Barcelone, depuis l’arrivée de Ronald Koeman et sa politique de remise en valeur des jeunes pousses de l’effectif et de la Masia. Pedri (18 ans) est devenu, malgré son jeune âge, un joueur important de l’équipe et un élément clé du onze de départ du technicien néerlandais.

C’est pourquoi le club catalan souhaite prolonger son contrat qui prendra fin à l’été 2022, soit dans un peu plus d’un an. L’autre raison de cette prolongation, c’est aussi pour écarter l’intérêt des clubs intéressés par le milieu espagnol, notamment Liverpool qui lui fait les yeux doux et qui a discuté avec ses représentants selon le Mirror. Les Blaugrana souhaiteraient augmenter sa clause libératoire qui passerait de 70 à 350 millions selon le quotidien anglais. De quoi bien refroidir les prétendants.