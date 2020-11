OL : le réveil tant attendu de Moussa Dembélé

La suite après cette publicité

La fin d’une longue disette. Meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais ces deux dernières saisons, Moussa Dembélé vit un exercice 2020-2021 bien différent. Titulaire en force, l’attaquant français a perdu petit à petit sa place. En effet, Rudi García préfère aligner Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere aux côtés de Memphis Depay. Un trio complémentaire qui s’entend plutôt bien. Résultat : Dembélé a débuté sur le banc sept rencontres sur douze jouées en Ligue 1.

De nouveau remplaçant face au Stade de Reims ce dimanche, le natif de Pontoise est entré en jeu à la 57e minute à la place de Kadewere. Et il n’a pas mis longtemps à trouver le chemin des filets d'un ballon bien piqué. Un but qui permettait à Lyon de l’emporter 3-0. Mais il permettait surtout à Moussa Dembélé de mettre fin à sa longue disette. Depuis son doublé face à Manchester City le 15 août dernier en Ligue des Champions, il n'avait plus marqué, soit 12 rencontres. Il n’avait pas été loin de mettre un terme à cette série, notamment lors du derby contre l’ASSE le 8 novembre, où deux buts avaient été signalés hors jeu.

L'OL ne lâche pas Dembélé

Buteur dimanche, il a donc stoppé une spirale négative et aura son mot à dire pour prétendre à une place de titulaire. Une excellente nouvelle pour tout l'Olympique Lyonnais. En conférence de presse, Rudi Garcia n'a pas manqué de féliciter son joueur. «Moussa a marqué. J'avais raison de dire qu'on n'était pas inquiet pour lui. Pour un attaquant, un numéro 9, un avant-centre, c'est toujours important de marquer. Moussa est quelqu'un d'apprécié dans le groupe.» Un groupe où tout le monde était ravi pour lui à l'image de Maxwel Cornet.

«Tout le groupe était content pour lui. On sait qu'il l'attend (ce but), qu'il le cherche depuis plusieurs matches déjà. Il en a marqué deux il y a quelques semaines, qui ont été refusés pour hors jeu. Mais il n'a pas cessé de travailler. Je pense que c'est l'état d'esprit du mec. C'est un super mec, un bosseur. Cet après-midi, il est récompensé et je pense qu'on est contents pour lui, ça s'est vu sur la célébration. » Soutenu par son équipe, Moussa Dembélé compte bien sévir de nouveau, à commencer le week-end prochain face à Metz.