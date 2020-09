L1 : le PSG s'impose in extremis face à Metz !

Nouvelle soirée délicate pour le PSG au Parc des Princes ! Le club de la capitale disputait sa 1ère journée de Ligue 1 face à Metz, après 2 défaites concédées à Lens et face à Marseille. Il fallait prendre des points pour se relancer, le tout sans Neymar, Mbappé, Kurzawa, Verratti, et Paredes. Thomas Tuchel pouvait toutefois aligner un trident offensif intéressant avec Di Maria, Icardi et Sarabia. Les Messins ne venaient pas pour autant en victimes expiatoires, loin de là, et ils faisaient passer des frissons dans le dos de la défense parisienne, avec Boulaya à la baguette. Le PSG comptait lui énormément sur Angel Di Maria pour mener le jeu et créer des décalages. L'Argentin faisait tout, mais ses coéquipiers étaient loin d'afficher un visage aussi conquérant, entre un Sarabia encore décevant et un Icardi très peu mobile.

Malgré quelques situations, le PSG revenait aux vestiaires à 0-0 à la pause. Et un nouveau coup dur allait s'abattre sur le club francilien, avec l'expulsion d'Abdou Diallo à la 66e minute pour un deuxième carton jaune ! Cela n'empêchait pas le PSG d'être dangereux, encore avec Di Maria, qui butait sur Oukidja. Icardi gâchait lui aussi un ballon en tirant sur le gardien adverse... Dans une fin de match un peu folle, où Metz avait l'occasion de tuer la rencontre, le club de la capitale perdait en plus Juan Bernat, sorti sur blessure alors qu'il avait remplacé Bakker quelques minutes auparavant ! Mais le PSG allait enfin être récompensé de ses efforts. Sur un nouveau centre de Di Maria, Oukidja se couchait pour repousser, mais Draxler surgissait pour propulser le ballon dans les buts vides ! Un but capital, le premier de la saison, qui offre une courte victoire aux hommes de Tuchel. Et elle devrait faire du bien.